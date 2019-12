Dopo un lungo percorso di studi, i gemelli Gaetano e Marialuisa D’ Amore hanno coronato il loro sogno conseguendo la Laurea Magistrale in Biologia. Vivissime Congratulazioni ai due nuovi ” Dottori” in Biologia da parte della Redazione di Bassa Irpinia, e sinceri Auguri alle famiglie D’ Amore e Volino per i due neo laureati, affinche’ questo risultato sia il preludio a soddisfazioni e successi ancora maggiori.

