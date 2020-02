Zia Graziella, zio Angelo ed i cuginetti Carmine e Luigi si stringono affettuosamente a Carmine Rega in questo giorno di festa e di gioia per il “Mitico” traguardo dei 18 Anni. Che l’amore, la fortuna e la felicità siano amiche fedeli per il lungo percorso di vita personali e lavorative. Anche la Redazione di Bassa Irpinia si associa negli auguri a Carmine, alla sua famiglia e parenti tutti.

