100 DI QUESTI GIORNI. Laurea magistrale in Sociologia e politiche per il territorio presso l’Università degli studi di Salerno per Francesca D’Apolito

Consegue oggi la laurea magistrale in Sociologia e politiche per il territorio presso l’Università degli studi di Salerno la già dottoressa in Sociologia Francesca D’Apolito. La neolaureata magistrale ha discusso in modalità a distanza una tesi di laurea dal titolo “Deviance and youth crime: a European comparative analysis”, presentando alla commissione i risultati della sua ricerca. Durante l’ultimo anno del suo percorso accademico la neolaureata ha svolto un Erasmus+ e conseguito un Double Degree presso l’Università di Lubiana, rientrando in Italia con un Master in Social Informatics. Inoltre, durante il lockdown la neolaureata ha svolto in modalità smart working un internship presso Opera Co-Pro Ltd., un’innovativa start-up con sede a Londra che si occupa della co-produzione di opere teatrali. A Francesca giungono gli auguri da parte di tutta la sua famiglia, in particolare dal nipotino Christian.

adsense – Responsive – Post Articolo