Ha conseguito oggi la Laurea Magistrale in Giurisprudenza per la giovanissima Michela Romano. ecco gli auguri speciali per la neo dottoressa.

“Il tuo sogno è diventato realtà…AD MAIORA SEMPER!!!! dai tuoi zii Filomena e Raffaele e dai tuoi amatissimi cuginetti Margherita, Antonio e Simone”.

adsense – Responsive – Post Articolo