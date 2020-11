100 DI QUESTI GIORNI. Mugnano del Cardinale, laurea in Lettere Moderne perLeo Maria Pecorelli

Segui i tuoi sogni, essi conoscono la vita. In 23 anni hai ottenuto ciò che desideravi. Lottando, anche. Laurea in lettere moderne, specialistica in filologia. 110 e lode. È una pagina che hai scritto nel libro della tua e nostra vita. Per te un abbraccio, sussurrandoti piano: nessun limite, oltre il cielo. Anni di studio, impegno, sacrifici, libri, partenze e ritorni, tensioni, esami, voto, gioia, rinunce, rischi. Quante storie. Quanto amore. Quanto orgoglio. Ora apri le ali. Spiega le vele. Ti sei dimesso da ragazzo per essere un uomo. Ci sono tante ragioni per essere fieri. Di te. Ah…non scordare, come la tua tesi insegna, mai: memento audere semper. Il tuo papà Enzo, la tua mamma Antonietta, la tua sorellina Nunzia.

adsense – Responsive – Post Articolo