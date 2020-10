Presso il Politecnico di Torino ha conseguito la laurea magistrale in ingegneria biomedica con specializzazione nelle bio nanotecnologie la dottoressa Angela Ferrara con un lavoro di tesi sperimentale sulla ricerca assistita di nuovi farmaci per la cura delle Leucemie. Congratulazioni per il prestigioso traguardo raggiunto da papà Michele, dalla mamma Filomena, dalla sorella Teresa e gli zii Teresa e Daniele.

