100 DI QUESTI GIORNI. Mugnano. laurea in Ingegneria Gestionale per Stefano D’Apolito

Stefano D’Apolito di Mugnano del Cardinale si è brillantemente laureato in Ingegneria Gestionale presso l’Università degli Studi di Salerno. Il neo ingegnere ha discusso la tesi in Statistica e sicurezza dei sistemi produttivi dal titolo “Rischio Covid-19: identificazione di strumenti per la gestione dei Dpi e procedure di sanificazione nelle Pmi. Relatore il Ch.mo Prof. Carmine Novellino. Vivissimi auguri di un futuro radioso al neo ingegnere dalla zia Franca.

