100 DI QUESTI GIORNI. Quindici, festeggia gli anni Caterina Rubinaccio. Gli auguri

Festeggia oggi il compleanno Caterina Rubinaccio di Quindici. Ecco gli auguri speciali del fratello Peppe. “Mentre tutti discutono di congiunti, affetti e legami parentali usando anche tanta ironia, questo è uno dei giorni in cui sento come tanti che responsabilmente hanno scelto la soluzione meno comoda e più dolorosa, tutti questi mille chilometri di distanza. Oggi per me è un giorno particolare, che avrei voluto tanto condividere con una persona speciale, mia sorella Caterina..Perche’ per me e’ come penso tutti gli affetti cari che una persona può avere, una donna speciale e quindi avrebbe meritato un abbraccio fortissimo ed un compleanno degno di tutto quello che ogni giorno fa per la nostra famiglia. Per questo lo voglio condividere con tutti voi. Un abbraccio virtuale per ora, sperando che presto finisca questo incubo e per noi al Nord anche un esilio che inizia a farsi ogni giorno più pesante… Tanti auguri sorella mia, sperando di vederci presto”.

