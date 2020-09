100 DI QUESTI GIORNI. Saviano, nozze d’oro per i coniugi Iannucci Michele e Marta De Sena

I Coniugi: il Dott. Iannucci Michele e la Prof.ssa Marta De Sena, il 27 Settembre 2020 hanno festeggiato il 50° Anniversario di Matrimonio, circondati dall’affetto dei 4 Figli, i rispettivi consorti e nipoti: Dott.ssa Carmen, Prof.ssa Ida (Francesco Campagna, Emanuele e Gabriele), Avv. Anna Chiara (Dott. Luigi Manzi, Magda e Michelle) e Geom. Antonio (Dott.ssa Annunziata Auricchio). Una famiglia molto unita in cui i sentimenti di amore e fedeltà sono sempre condivisi e prevalsi, mettendo in evidenza, il rispetto, la stima e la lealtà, testimonianza di una felicità fervida e continua da trasmettere alle nuove generazioni. I festeggiati hanno gioito dell’evento straordinario di mezzo secolo insieme con una cerimonia Religiosa celebrata nella Chiesa della libera a Saviano officiata dal Mons. Don Prezioso De Giulio e una conviviale con un gustoso pranzo presso il Ristorante “Tenuta Donna Lucrezia” di Rione Trieste. Rinnoviamo gli auguri per una lunga vita ancora insieme (Pasquale Iannucci)

