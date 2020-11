100 DI QUESTI GIORNI. Scisciano (Na), i 90 anni di Maria Romano.

Festeggia oggi Venerdì 13 Novembre 2020, i suoi 90 anni Maria Romano di Scisciano. Ecco gli auguri speciali che le famiglie Pezzillo e Buonaiuto le porgono: Oggi, spegnerete novanta candeline ma accenderete l’anima di tutti noi con il vostro sorriso gioioso. Non smette mai di essere come siete. La vostra vita è un esempio da seguire, la vostra saggezza un aiuto insostituibile, la vostra presenza un bene prezioso. Tanti affettuosissimi auguri per il vostro 90° compleanno!