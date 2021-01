100 DI QUESTI GIORNI. Taurano, i 50 anni di Sebastiano Angieri

Festeggia oggi i suoi primi 50 anni Angieri Sebastiano di Taurano. Ecco gli auguri speciali riservati per lui: “C’è chi dice che il compleanno sia un ottimo momento per guardarsi indietro e tirare le somme. Altri dicono che è il momento giusto per guardare avanti e fare nuovi progetti.

Tu Potrai anche compiere 50 anni, ma sei ancora più giovane dentro di molte persone con meno anni di te. Ti auguro di rimanere così anche per i prossimi 50 anni. Buon Compleanno dalla Famiglia Ferrante”.

Auguri anche dalla redazione di Bassa Irpinia.

