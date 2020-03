Festeggia oggi i suoi primi 50 anni Nunzio Rufino di Visciano. Ecco gli auguri speciali riservati per questo importante traguardo: “Mezzo secolo è sicuramente un traguardo importante, ma è una tappa che può davvero segnare un momento particolare della vita. Guarda sempre avanti e non tornare sui tuoi passi, vivi la vita con spensieratezza. Auguri Nunzio per i tuoi 50 anni. Da parte di tua moglie Nunzia e di tuo figlio Ferdinando”.

