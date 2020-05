100 Sfumature di Schiuma .E’ disponibile su Amazon il primo romanzo della giovane attrice partenopea Maria Musella

#100 Sfumature di Schiuma, il libro d’esordio della giovane attrice partenopea Maria Musella, edito da Giovanni Di Francia Editore, è disponibile in digital store.

Crescere in una periferia del napoletano per i più porterebbe inevitabilmente al degrado, a perdere e vanificare sogni e speranze, in un luogo che priva i giovani del posto di ogni possibilità di illuminare il terreno su cui camminano. Eppure, può bastare un semplice “no” a cambiare la propria vita e Maria quel “no” l’ha pronunciato. Maria ha detto “no” a certe abitudini del popolo, all’impossibile e ha detto “sì” alla vita, un “sì”, che le ha aperto un mondo del tutto nuovo, quello della recitazione.

Vivere nel mondo del teatro e della sceneggiatura non è semplice ma, se si è disposti a giocare d’azzardo con la propria vita, convivere con quel mondo può divenire una delle esperienze più belle , definire luoghi dove lasciare un pezzo di cuore, o anche più.

Insomma Maria si è rimboccata le maniche, cimentandosi in quel cosmo che meglio è riuscito a rispecchiare la propria immagine: quella di una sognatrice che guarda il mondo da un’astronave, sganciata per sempre dagli ormeggi dei pregiudizi, e pronta ad atterrare sui territori del “successo”.

La prefazione l’ha scritta Roberta Russo.

Foto e grafica a cura di Giorgia Bisanti.