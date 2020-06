142 autobus consegnati in Campania, De Luca: “Tappa importante per il rinnovo dei mezzi pubblici”.

“Oggi è stata realizzata un’altra tappa importante per il rinnovo dei mezzi pubblici su gomma della nostra regione: dei 142 autobus consegnati, una trentina andranno in servizio in provincia di Caserta, mentre oltre 70 verranno aggregati ad Anm, a Napoli, che in questi anni ha subito colpi pesanti.

Arriveremo, nel complesso, alla fine del Piano, a quasi 1000 nuovi autobus.

Con gli investimenti nel settore dei trasporti, diamo una mano anche alle aziende che producono i mezzi e garantiamo opportunità di lavoro”. Queste le dichiarazioni del Governatore della Campania Vincenzo De Luca.

