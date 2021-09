26 nuove assunzioni per il prossimo ristorante KFC – Kentucky Fried Chicken – di Mercogliano (AV)

È prevista al sud una delle prossime aperture da parte di KFC: sarà infatti il Parco Commerciale Movieplex di Mercogliano ad ospitare nei prossimi mesi il primo ristorante Kentucky Fried Chicken della provincia di Avellino.

Il ristorante darà lavoro a 30 persone complessivamente e sarà gestito in franchising dalla Movieservice srl, che apre oggi le selezioni per 26 persone da inserire nel team che lavorerà nel nuovo locale.

“Siamo orgogliosi di essere al fianco di un brand importante come KFC nella sua politica di sviluppo sul territorio italiano ed in particolare nella nostra provincia – afferma Marco Alaia, amministratore delegato di Movieservice Srl – L’apertura di questo nuovo ristorante a Mercogliano sarà importante non solo per il Parco Commerciale, che potrà soddisfare ancora di più la domanda dei clienti ed espandere il suo raggio d’azione, ma anche per l’intera area provinciale, grazie alla creazione di nuove opportunità lavorative”.

Per maggiori informazioni e sottoporre le candidature: https://www.kfc.it/lavora-con-noi