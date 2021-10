3 Ottobre: Giornata Nazionale contro le barriere architettoniche

Il 3 Ottobre su tutto il territorio Nazionale si celebra la giornata “di sensibilizzazione sulla eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche”. Tutto sembrerebbe circoscritto ad una lotta civica, si tratta invece di porre in essere un vero e proprio dettame di legge, garantito dal D.P.R. 104 varato nell’anno 1942 ed ancora vigente. Già precedentemente alla legge citata era stata varata una legge su tutti gli edifici pubblici e privati utilizzati da tutti i cittadini: la legge che portava il nome dell’allora Ministro Bernini.

Le associazioni di categoria oggi fanno sentire la loro voce, affinché tutti gli Enti Locali diano mandato ad una mappatura di tutte le barriere architettoniche presenti lungo le strade, nelle piazze, negli ospedali, nelle scuole, per rendere più semplice la vita ai diversamente abili motori e sensoriali, ma anche a tutte quelle persone che per motivi temporanei o definitivi hanno difficoltà nel muoversi e nel superare ostacoli. La coscienza civica in giornate come questa dovrebbe muoversi all’unisono, ma sono ancora superiori i silenzi rispetto alle voci che si alzano: dobbiamo cambiare mentalità!

Vincenzo Serpico

