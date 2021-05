5 giugno 2021: il logo che accompagnerà il Concorso “Carmine Scianguetta” dell’I.C. Manocalzati.

Lo studio del logo e del suo processo di realizzazione è partito da una fase di brainstorming sulle caratteristiche fondamentali del Dirigente Scolastico Carmine Scianguetta, che ha condotto ad individuare i tre termini essenziali del suo “ fare scuola”, ovvero “innovazione”, “sperimentazione”, “inclusione”.

Si è scelta una figura geometrica quale il rombo, che consentisse di adagiare su uno sfondo di testate giornalistiche una linea stilizzata, una sagoma sottile tridimensionale che rappresentasse Carmine Scianguetta, che abbraccia la sua invenzione: il giornale scolastico.

La posa scelta ricorda la foto emblematica che ha sempre accompagnato le manifestazioni del Concorso ed al suo interno è raffigurata una sigla con le iniziali, stilizzate in rosso bourdeaux, con il suo nome che dà titolo appunto al Concorso.

Nella parte superiore del rombo, come se emergessero dai testi giornalistici, risultano in rilievo, sempre in un caldo rosso bourdeaux, le tre parole: innovazione, sperimentazione, inclusione.

Fa da corona al logo nei due bordi superiori una sorta di calligramma, in grigio tenue, composto dalle parole: “Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani” e dai nomi dei plessi scolastici ad esso afferenti: “Manocalzati, Candida, Parolise, San Potito Ultra, Arcella, Montefredane”.

Conclude la figura in basso, in un triangolo capovolto, l’intestazione in blu cobalto:

“Il Miglior Giornale Scolastico – XXI Concorso Nazionale – 2021”, accompagnata dall’immagine di una piccola bandiera italiana in trasparenza.

La semplicità dell’immagine, l’essenzialità dei colori vogliono suggerire significato ed emozioni al disegno del logo.

Le docenti Ornella Sabatino e Emilia Carmen Lia Tropeano

