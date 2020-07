A-16, a fuoco autovettura nei pressi di Monteforte Irpino

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 06’40 di oggi 26 luglio, sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, al Km. 34 nel territorio del comune di Monteforte Irpino, in direzione Canosa, per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente e messa in sicurezza l’area. L’uomo alla guida di 48 anni, proveniente dal Napoletano e diretto in Puglia, non ha subito conseguenze, tranne un comprensibile spavento.

