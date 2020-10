A BATTIPAGLIA L’EVOLUZIONE DELLE ETICHETTE IN BOBINA

Appena un mese di vita, ma nella zona industriale di Battipaglia c’è una realtà che opera con la professionalità e la qualità di un’azienda veterana. E’ la Label Art di via J. Strauss, specializzata nella stampa digitale di etichette adesive su bobina, capace di soddisfare richieste di minime quantità fino a numeri da capogiro. “Siamo nati con una mission ben precisa – spiega il responsabile Chicco Zottoli – cioè quella di fornire un servizio adeguato alle tante piccole e medie aziende presenti sul territorio. Grazie alla elevata tecnologia delle nostre macchine di stampa, riusciamo a realizzare e consegnare in tempi estremamente brevi anche le etichette dalla grafica più ricercata, che sono tipiche di aziende che hanno una produzione di nicchia e di gran pregio, quali le vinicole, i frantoi, i pastifici, le dolciarie e altre che rappresentano le eccellenze del Sud. E’ vero, la prima etichetta su bobina l’abbiamo stampata lo scorso 21 settembre, da allora non ci siamo più fermati e siamo diventati riferimento fisso anche per molti studi grafici oltre che per le imprese produttrici. Alle spalle di Label Art c’è il know-how consolidato nel settore di un team di persone con cui ho il piacere di lavorare quotidinamente.” Ampio ventaglio di nobilitazioni per gli effetti più raffinati, formati personalizzati, grande flessibilità nella gestione dei piccoli lotti, anche suddivisi in più varianti soggetto, nessun minimo d’ordine, questi alcuni dei plus che rendono la Label Art estremamente duttile e conveniente. Nel contempo, la stamperia di Battipaglia lavora anche per importanti realtà industriali in ambito internazionale, difatti realizza etichette per flaconi di oli lubrificanti destinati alla GDO.

Alberto De Rogatis

