A Caserta nuova sede per l’Area Servizi di Pubblicità Immobiliare

Dal prossimo lunedì 27 luglio l’Area Servizi di Pubblicità Immobiliare dell’Ufficio provinciale-territorio di Caserta lascia la sede di via Cesare Battisti (ex Caserma Pollio) e si sposta in via Santa Chiara 44, presso lo stabile della Direzione Provinciale di Caserta.

Per le attività di accettazione di formalità, l’ufficio osserverà il seguente orario: dal lunedì al venerdì 8:30 – 13:00, con l’eccezione dell’ultimo giorno del mese in cui la chiusura è prevista alle ore 11:00.

Per i servizi di visure, richiesta di copie o di certificati e ispezioni ipotecarie è necessario prenotare un appuntamento all’indirizzo mail dp.caserta.prenotazionespi@agenziaentrate.it.

