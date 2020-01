A Castelfranci attesa per il convegno su Sicurezza, Legalità e Sviluppo del territorio organizzato dall’Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza.

Si terrà il prossimo 21 Febbraio alle ore 17:00 presso l’aula consiliare del comune di Castelfranci, il convegno sul tema: “ Sicurezza, Legalità e Sviluppo del Territorio” organizzato dalla presidenza regionale dell’Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza della Campania guidata dal dott. Salvatore Pignataro specialista in Tecniche investigative, Criminologia investigativa e intelligence forense che introduce e modera i lavori. A seguire ci saranno i saluti istituzionali del sindaco di Castelfranci Dott. Generoso Cresta. Interverranno come relatori: Dott. Domenico Giannetta – Comandante Polizia Municipale comune di Atripalda) Prof. Avv. Raffaele Tecce – Ricercatore di Diritto e Procedura Penale Università Tor Vergata -Roma. Dott. Franco Malvano – Commissario regionale anti-racket e anti-usura della Campania. Concluderà i lavori l’ On. Rosa D’Amelio – Presidente del Consiglio regionale della Campania

