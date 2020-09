A Cicciano ieri l’Asl comunicava tre nuovi contagi da Covid 19. Tutti asintomatici e facevano ritorno dalla Sardegna

Tre cittadini rientrati dalla Sardegna nel fine settimana dopo le vacanze, sono risultati essere positivi al COVID-19 a seguito dei tamponi eseguiti al loro rientro. Gli stessi si sono immediatamente autodenunciati e messi in quarantena non hanno avuto contatto con nessuno. Tutti attualmente si trovano in isolamento fiduciario. Quello dei contagi di persone che fanno rientro a casa dopo le vacanze estive sta rappresentando uno dei problemi principali nella diffusione del virus.

