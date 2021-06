A Faibano di Marigliano nasce l’Asd “San Giovanni Battista Faibano 2021” promossa dalla parrocchia San Giovanni Battista e dal Csi Campania

A Faibano di Marigliano nasce l’Associazione sportiva dilettantistica “San Giovanni Battista Faibano 2021” che sarà presentata lunedì prossimo 7 giugno 2021, alle ore 20.15, presso la ex sede dell’azienda ‘O Sole ‘e Napule in Largo San Francesco a Faibano di Marigliano.

La costituzione della nuova realtà aggregativa è frutto della cooperazione tra la parrocchia San Giovanni Battista di Faibano di Marigliano, guidata da don Enzo Miranda, e il Centro Sportivo Italiano (Csi) Campania.

«Abbiamo lavorato a lungo alla nascita dell’associazione ed eravamo pronti a partire con le attività già ad inizio 2020, poi la pandemia ci ha costretto al rinvio – dichiara il parroco Miranda -. Ora però siamo pronti a dare il via a questa realtà che ha l’obiettivo di offrire ai giovani un luogo da abitare nel tempo libero, per imparare ad abitare il tempo: per questo non poteva esserci partner migliore del Centro Sportivo Italiano che da quasi ottant’anni è ‘lievito di cristianesimo’ nel mondo dello sport. L’associazione San Giovanni Battista Faibano 2021 è per la parrocchia nuova occasione di testimonianza sul territorio».

Interverranno alla presentazione: il presidente regionale CSI Campania, Enrico Pellino, il presidente provinciale CSI Napoli, Salvatore Maturo, il sindaco di Marigliano, Giuseppe Jossa, il parroco di Faibano di Marigliano, Enzo Miranda. Le conclusioni sono affidate al vescovo di Nola, Francesco Marino.

L’evento di svolgerà nel pieno rispetto della vigente normativa anticontagio.

