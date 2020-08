A Formia prossimamente il primo reality di Bellezza: Fashion Show Dea del Mare

Nella location ideale di Pineta di Vindicio il primo reality di bellezza televisivo

di Giuseppe De Carlo

Inizia la nuova avventura, venerdì 4 settembre, del Reality di Bellezza Dea del Mare 2020 tra le straordinarie bellezze naturali e paesaggistiche della Riviera di Ulisse della pineta di Vindicio di Formia per una giornata piena di emozioni per le otto ragazze concorrenti agguerrite a contendersi il titolo di Testimonial Dea del mare 2020. Questo primo Reality di Bellezza televisivo Dea del Mare, cosi come pensato e ideato dal Patron del Marchio Dea del Mare Patrizio Rossi, si pone ora tra i primi reality di moda a livello nazionale. Questo concorso di bellezza riservato a giovani ragazze, ha lo scopo principale di favorire non solo la loro crescita artistica e talentuosa nel mondo della moda e dello spettacolo ma anche la valorizzazione dell’immagine femminile attraverso il raccontarsi e sapersi mettere in gioco con altre coetanee in modo da migliorarne la propria autostima, intellettuale e socio culturale. Insomma uno dei concorsi di bellezza più moderni e vivaci del momento. Queste otto bellissime e agguerrite ragazze, all’attenzione del grande pubblico e del mondo artistico, vivranno una giornata settembrina densa di belle emozioni, tra il profumo di mare e prelibatezze del territorio, per contendersi la proclamazione della nuova Testimonial 2020 e per vincere una splendida Crociera messa a disposizione da Outlet Vacanze Formia (LT). Innumerevoli i partners che sosteranno tale reality: Lavezzi 1870 – Gelatieri per passione, Outlet vacanze di Formia, Bellablu-degustazioni, Purificato srl -prodotti ittici, Quattrociocchi e UnipolSai Assicurazioni. La Direzione Artistica di questo reality è affidata alla bellezza e solarità di Paola Tomolillo. La conduzione è affidata alla voce inconfondibile di Erennio De Vita, presentatore di “Miss Italia”. Proprio l’anno scorso ha festeggiato il venticinquesimo anniversario da presentatore di tale concorso di bellezza. Tante sorprese in riserbo da parte dell’organizzazione ma come si vuol dire lo scopriremo mangiando mangiando… di come andrà a finire la nuova avventura. Tra sapori e profumi di mare l’avventura sta per iniziare!

Special Guest Hairstylist International Director Claudio De Martino l’idea per essere più bella!

Partner : “Sesto Senso” Acconciature Donna Latina

