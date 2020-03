I Vigili del Fuoco di Avellino, durante la mattinata di oggi 31 marzo, sono intervenuti a Prata Principato Ultra, in via Gaetano Sementa, per un incendio che ha interessato un’autovettura. Le fiamme che avvolgevano il veicolo, sono state spente e messo in sicurezza l’area.

