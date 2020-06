‘A livella ” omaggio video al Principe da parte degli allievi del laboratorio teatrale Pedagogico. Video

Che cos’è l’arte? Proviamo a dare una risposta. L’arte è… ogni attività umana che genera qualsiasi forma di creatività o espressione artistica. L’arte è un linguaggio, la capacità di trasmettere emozioni e messaggi. Bene, tutto questo lo rappresenta il Laboratorio Teatrale Pedagogico dell’Associazione Culturale M&N’s che in questo periodo non ha smesso di coltivare la grande passione teatrale, attraverso video lezioni, hanno continuato a sognare quelle “tavole”. Le difficoltà sono tante, così come ci spiega l’attore professionista Nicola Le Donne, docente presso il Laboratorio :” Sono orgoglioso di portare avanti questo progetto che in partenza sembrava folle, questo video realizzato oggi, è fra le cose più preziose che ho”. “Gli occhi dei ragazzi – continua Le Donne – ad ogni video lezione mi hanno dato la forza di andare avanti e superare questo periodo”. Il maestro Le Donne ringrazia poi i suoi compagni di viaggio partendo da Michela, Antonella, Rossano, Elita, Andrea e Fania e ringrazia poi tutte le persone che lo supportano. L’ attore conclude affermando che questa è un’associazione giovanissima, senza aiuti economici esterni, il tutto si basa sugli enormi sacrifici che fanno i tesserati. Augurando un presto ritorno sulle tavole del palcoscenico, salutiamo e facciamo un grosso in bocca al lupo ai ragazzi del Laboratorio e all’intera associazione.

—

