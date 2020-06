A Madonna dell’Arco la nuova sede di Atelier Gifuni

Abiti da sposa e da cerimonia sartoriali, cura del dettaglio e tessuti di qualità rigorosamente Made in Italy, l’Atelier di Luisa e Alba Gifuni riapre dopo il lockdown inaugurando la nuova sede di Madonna dell’Arco di fronte al Santuario Mariano, «un luogo del cuore» – dicono le titolari.

La benedizione di padre Alessio Romano, priore del Santuario, dà inizio al nuovo corso dell’Atelier che non rinuncia agli abiti sartoriali da sposa e cerimonia, arricchendo però le collezioni con una originalissima linea di Caftani, Maxipull e maxi t-shirt, capi realizzati esclusivamente in materiali naturali e purissimi, come il lino e la seta. Tutti «pronto consegna» e pensati per vestire ogni donna, dalla slim alla curvy. Ciascun capo, per non rinunciare alla sicurezza restando rigorosamente glamour, ha la propria mascherina coordinata. L’Atelier sarà aperto anche di domenica.

