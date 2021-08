A Montella la Mostra “Irpinia unita per i diritti umani”

Patrick Zaki è in carcere da 7 febbraio 2020, da quando è stato arrestato in Egitto con accuse pretestuose

In attesa di un processo , la sua detenzione preventiva viene prorogata ogni 45

Così come lui, altri 50 tra uomini e donne oggi scontano pene ingiuste o addirittura non conoscono le ragioni della propria detenzione :sono proprio i loro volti i protagonisti di questa mostra.

Storie lontane e distanti , unite dal sottile filo della lotta per i diritti umani

Sette di questi volti (e le loro storie) saranno ospitati in una Mostra a Montella, Comune

che ha concesso a Patrick Zaki la cittadinanza onoraria

La Mostra è allestita in Piazza degli Irpini e vi resterà fino al 30 agosto 2021

Ecco le loro storie

Maks Bokaev , Kazakistan

Attivista , condannato a 5 anni di carcere per aver pubblicato post critici sui social

Anamely Ramos Gozales , Cuba

Artista e docente universitaria, detenuta in attesa del processo dal nov.2020 per aver difeso la libertà di espressione artistica

Sanaa Seif , Egitto

Attivista , condannata ad un anno di carcere a causa delle sue critiche al governo

Sanar Badawi, Arabia Saudita

Attivista , in attesa del processo dal maggio 2018 per aver difeso i diritti delle donne

Shakthida Sathkmara Sry Lanka

Scrittore , detenuto dal 2019 per aver criticato la fede religiosa buddhista

Sedigheh Vasmaghi , Iran

Poetessa , condannata a sei anni di carcere per aver difeso i diritti umani

Yu Wenspeng , Cina

Avvocato , condannato a 4 anni di carcere per aver criticato il governo

