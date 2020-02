A Napoli la presentazione del libro della Calitrana Maria Teresa Toglia

Concerto e Assolo, è il tempo della poesia di Maria Teresa Toglia. La velocità con la quale viaggiamo nel mondo a volte toglie spazio anche al respiro calmo e profondo, figuriamoci alla poesia. Eppure c’è chi da quella velocità esasperante non si è fatto travolgere né rimescolare come una conchiglia vuota in fondo al mare, rapita dal mulinello insensato di sabbia e acqua.

I versi intensi di Maria Teresa Toglia affidati alle pagine di ‘Concerto e Assolo’ edito da ‘ Delta 3’ raccontano un umanesimo che corre continuamente il rischio di essere dimenticato.

Le emozioni vergate ed impresse attraverso la poesia disegnano il percorrere di un’anima che comprende il senso ed il significato senza rifuggire il timore del giudizio e di apparire così nuda dall’essere additata ed espulsa. ‘Concerto e Assolo’, sarà presentato mercoledì 5 febbraio alle ore 18 nella speciale cornice dello storico caffè Gambrinus di Napoli, in via Chiaia.

L’autrice, ne parlerà con il giornalista Franco Buononato, Francesco Iovino vicesindaco della città metropolitana di Napoli e Nello Fontanella che modererà i lavori. A seguire è prevista la premiazione del progetto ‘ La Magia del Natale’ dell’associazione ‘Il Giglio’ del comune di Casola di Napoli.

