“A Natale ti regalo un Sorriso” Iannelli e friends a Salerno per donare un sorriso ai meno fortunati . All’Accademia Internazionale A.Grassi la II Edizone.

Si svolgerà Lunedi 23 Dicembre a partire dalle ore 18:00 in Via Porta Elina 8, immersi nelle luci d’artista di fronte al gigantesco albero di Natale, la II Edizione della manifestazione “ A Natale ti regalo un sorriso” con Angelo Iannelli e friends Organizzata Dall’Associazione Vesuvius e dall’’Accademia Internazionale Alfonso Grassi con il patrocinio morale di Telethon.I lavori inizieranno con il saluto della professoressa Raffaella Grassi , seguiranno i saluti istituzionali .

Un vero interscambio culturale e sociale tra Napoli e Salerno quello ideato dall‘Ambasciatore del Sorriso Angelo Iannelli che come sempre proporrà momenti poetici , comici e il suo Pulcinella coinvolgendo gli ospiti a sostegno delle persone meno fortunate . Hanno confermato la loro presenza , i maestri della canzone classica napoletana: Gino Accardo e Luca Allocca , la stilista Nunzia Di Bernardo con le sue modelle che proporrà una sfilata di moda con dei capi esclusivi . Alla serata sono stati invitati anche ragazzi meno fortunati , non mancheranno ospiti a sorpresa dello spettacolo delle istituzioni e del sociale. tra le conferme l’ On. Guido Milanese, l’attrice Chiara Alberti, la cantante Teresa Moccia ,la presentatrice e conduttrice Tv Edda Cioffi ,la modella Giulia Accardo, l’emittente televisiva Tele Blu con Franco Capasso, l’artista Francesco Festa e tanti altri . La manifestazione sarà seguita dai più importanti mass media , tutti i partecipanti alla serata si delizieranno con le pizze di “ Luciano e Rodolfo Sorbillo” da quattro generazioni , le delizie natalizie “Dolce e Caffè” del noto pasticciere Aniello Esposito e l’eccellente liquore delizioso “ Babà Re” i biscotti Cristino e Brindisi finale per augurare a tutti il Santo Natale e ammirare le “Luci D’artista” di Salerno.

