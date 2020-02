A Palma Campania meno due mesi allo start del Crocelle Race Park!

Lo staff di Crocelle Race Team sta intensamente lavorando per organizzare una rinnovata edizione della Crocelle Race Park nella data di domenica 5 aprile tenuta ufficialmente a battesimo di recente a Palma Campania presso la tensostruttura di via Vecchia San Gennaro.

Oltre a Pietro Caliendo, presidente del sodalizio Crocelle Race Team nel fare gli onori di casa, sono stati presenti Aniello Gemito (delegato alle politiche sportive per il comune di Palma Campania), Pietro Amelia (responsabile settore fuoristrada FCI Campania), Giovanni Lo Sapio (main sponsor di ErreCi Auto) e Michele Carillo in rappresentanza dello sponsor tecnico e del maglificio CiEmme Bikewear.

Presente anche l’intera squadra corse con la new entry Antimo Ceparano, personaggio di spicco nel panorama ciclistico campano amatoriale. Tra le novità dell’edizione 2020 la validità di prova di campionato regionale FCI Campania solo per le categorie master e l’assegnazione di un trofeo speciale dedicato al compianto Pasquale Nappi per il biker di Palma Campania meglio piazzato in classifica.

La sicura presenza di tanti specialisti della mountain bike campana e delle regioni limitrofe è già di per sè un grande successo sportivo, il cui merito è del Crocelle Race Team impegnato nell’organizzazione di questo importante evento che avrà come scenario il parco naturale di Bosco Crocelle: “La gara vuole confermare le capacità di andare ben oltre l’aspetto tecnico ed agonistico che rappresenta – ha spiegato Pietro Caliendo -. Già in tanti hanno voluto condividere con noi questo vernissage ufficiale della manifestazione che conta di fare il pieno di partecipanti nel mese di aprile”.

Comunicato Stampa Crocelle Race Park

