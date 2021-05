A Paola Suarez, assegnato il titolo di “Ambasciatrice di pace”.

La prestigiosa onorificenza ricevuta da Pier Angelo Bertolotti

Per parlare di Paola Suarez, la 36enne originaria di Cassino ma trasferitasi a Desenzano del Garda, attraente fotomodella, bella, simpatica, dinamica, intelligente, colta, amorevole nei suoi comportamenti ed in tutto ciò che fa con gran cuore, occorrerebbero intere pagine, ma per ora ci limitiamo a citare solo qualcuno dei pregi che questa donna possiede. Anzitutto spicca la recente nomina ad “Ambasciatrice di pace” al premio nazionale di poesia “Monte Netto” consegnatole dal Presidente di cultura e poesia Pier Angelo Bertolotti, che coadiuva il progetto di realtà culturale “Dio è femmina”. Con impegno e decisione, la fotomodella è riuscita a far valere il suo carattere particolarmente pacifista: un dote messa in opera, che l’ha portata a ricevere, da Bertolotti il titolo di Ambasciatrice di Pace, anche per l’ebook realizzato nell’ambito del progetto. Paola dice: “Sono contentissima di aver contribuito con la mia partecipazione a questo progetto. Sono riuscita a far sparire quella che è la mia persona, la mia indole. Sono felice di poter dare consigli a tutte quelle persone che hanno difficoltà a sanare i rapporti familiari o con gli amici, stemperando i contrasti che nascono a causa di assenza di dialogo. Con Pier Angelo, è nata sin da subito un’intesa spirituale ed una sintonia artistica che ha permesso di iniziare una stupenda collaborazione”. Un lavoro, quello ebook della Suarez, che le ha permesso oltre che di far registrare le prime posizioni in classifica tra i libri più scaricati al mondo, anche di ricevere centinaia di positive recensioni. La bellissima fotomodella Paola Suarez, è in costante crescita anche per le offerte di lavoro in campo cinematografico e televisivo e nel contempo accresce il proprio canale Instagram (suarezmodel), dedicato alla sponsorizzazione di importanti Brand italiani e stranieri del settore wellness, moda e viaggi, con oltre 50.000 persone che la seguono. Sembrerebbe anche superfluo aggiungere che Paola, ha partecipato con successi vari a concorsi di bellezza femminile in Italia ed all’estero, non ultimo oltre ad essere una delle Top Miss, nell’albo d’oro di “Fotomodella per un anno”, risulta essere la vincitrice in Brasile del titolo “Miss Internacional Top Model Top Brasilian 2019” che avrebbe dovuto ritirare nel 2020, ma non ha potuto ancora farlo per le note vicende pandemiche.

Giuseppe De Girolamo

