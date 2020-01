A Quadrelle si discute di rifiuti: “Un progetto per l’Irpinia. La Rivoluzione dei rifiuti…”

🔊 Ascolta l'articolo

Le associazioni per l’Ambiente: “Ultimi per la Legalità”, “Isde”, “Lotta per la Vita” hanno organizzato per lunedì 20 gennaio a Quadrelle presso la casa Matteis alle ore 18,30 un pubblico incontro per discutere di: “Un progetto per l’Irpinia, la rivoluzione dei Rifiuti. Raccolta differenziata. Isola Ecologica. Compostaggio. Gestione Costi”. Interverranno la dottoressa Carmen Napolitano, Anna Candelmo presidente “Lotta per la Vita”, l’avv. Valentina Musto presidente “Ascolto Donna” e il prof. Andrea Canonico. Interverranno inoltre il prof. Salvatore Isola già sindaco di Quadrelle, il sindaco di Sirignano Raffaele Colucci, il sindaco di Mugnano del Cardinale il dott. Alessandro Napolitano. Modererà i lavoro il dott. Filomeno Caruso mentre relazionerà il prof. Dott. Carmine De Angelis sindaco di Chiusano San Domenico.

