A Benevento e a Qualiano i rispettivi primi cittadini hanno emanato un’ordinanza che obbliga tutte le attività commerciali a sospendere tutti i giochi leciti che prevedono premi in denaro come ad esempio i gratta e vinci, le slot machine ed il Lotto, in questo periodo di emergenza sanitaria. A Benevento l’ordinanza avrà validità fino al 3 aprile mentre a Qualiano fino al 25 marzo.

