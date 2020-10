A16, a fuoco autoarticolato che trasportava birre. Intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 18’00 di oggi 16 ottobre, sono intervenuti sull’Autostrada A 16, Napoli-Canosa, al Km. 77 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Mirabella Eclano, per un incendio di un autoarticolato che trasportava birre. Le fiamme che hanno avvolto il semirimorchio sono state spente dalla squadra del distaccamento di Grottaminarda unitamente ad una proveniente dalla sede centrale di Avellino, mettendo anche in sicurezza l’area. L’uomo alla guida del pesante automezzo, proveniente da Roma e diretto a Canosa, non ha subito conseguenze, tranne un comprensibile spavento. Il traffico durante le operazioni di spegnimento è stato deviato nell’area di servizio di Mirabella, baipassando il punto dell’incendio.

