A16, a fuoco veicolo subito dopo la galleria di Monteforte Irpino

I Vigili del Fuoco di Avellino, durante la mattinata di oggi 25 ottobre, sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Mercogliano poco prima dell’uscita del casello di Avellino OVEST, per un incendio di un’autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente e mettendo anche in sicurezza l’area. L’uomo alla guida proveniente da Napoli e diretto in Irpinia, non ha subito conseguenze, tranne un comprensibile spavento.

