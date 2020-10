Abuso sessuale sui minori. Il dottore Mareglen Tomori leader dell’International Police Organization e segretario generale del Counter Crime Intelligence Organization interviene sul tema.

Nell’ambito degli ultimi studi e ricerche il dottore Dott. Tomori Mareglen, Criminologo e Crime Analyst, Consulente Esperto in Scienze Forensi, ha definito la giusta configurazione criminologia legata all’abuso sessuale sui minori e lancia l’appello a denunciare ai propri genitori e agli adulti se si subiscono tali oscenità. Amico e collega del presidente regionale Aicis Dott. Salvatore Pignataro, Mareglen Tomori rappresenta l’eccellenza nazionale e internazionale per lo studio dei crimini e l’Intelligence. Il professionista è infatti Presidente sezione Italia dell’International Police Organization IPO e Segretario generale della prestigiosa Counter Crime Intelligence Organization. Tomori, dunque nel suo studio definisce l’abuso sessuale dei minori e rilancia la necessità di denunciare sempre tale crescente fenomeno anche nella nostra regione Campania.“ “L’abuso sessuale di minori è una forma di coazione che può avere un bambino da un adulto. Gli abusi sessuali possono verificarsi sia negli maschi che nelle femmine e possono essere commessi sia online che nella realtà. Questo fenomeno in ogni modo è considerato un crimine e totalmente illegale. Quali sono le forme di abuso sessuale: tocchi senza il tuo consenso, sei costretto a fare sesso, sei costretto a guardare foto o video erotici, sei costretto ad avere conversazioni sessualmente esplicite, ecc. Tutto ciò può accadere nella realtà o attraverso le webcam anche senza colpa e desiderio. Ma anche quando ti capitano queste cose, non dovrebbe essere colpa tua. Nessuno ha il diritto di abusare di qualcuno con motivi sessuali. Quindi, se hai a che fare con questo fenomeno, devi immediatamente comunicare con i genitori che ti aiuteranno a fermare la persona che ti costringe a fare tali cose. Non importa chi sia quella persona, amico, amica, famigliare, il ragazzo, la ragazza, sconosciuto, ecc. Tale evento dovrebbe essere sempre indicato e prevenuto immediatamente. Se dovessi mai riscontrare tali fenomeni, dovresti immediatamente rivolgerti ai tuoi genitori ad altri membri della famiglia per un aiuto immediato e per evitare che ciò ti metta a serio rischio.”

