Acai, Ardolino: “Avellino ostaggio di un’amministrazione che antepone gli interessi di parte a quelli della comunità”.

«La città di Avellino è sempre più in balìa di istituzioni locali incapaci di svolgere il

proprio ruolo e che antepongono interessi di parte ai bisogni della comunità». Ad

affermarlo è il segretario nazionale di Acai onlus, associazione di rappresentanza

degli inquilini e dei consumatori, l’irpino Giovanni Ardolino.

«L’amministrazione comunale – ha proseguito il dirigente sindacale – sin dal suo

insediamento non è stata in grado di dare risposte ai tanti problemi che attanagliano il

capoluogo. Al contrario, le scelte compiute dal sindaco Gianluca Festa e dagli

assessori della sua giunta hanno soltanto peggiorato la situazione, rendendo Avellino

ancora meno vivibile. L’improvvisazione, l’assenza di confronto con le parti sociali,

ma a quanto pare anche con lo stesso consiglio comunale, un’inaccettabile idea

proprietaria della cosa pubblica e le troppe strane interferenze esterne, a cui si assiste,

stanno fortemente penalizzando la città. Tutte le azioni messe in campo, dalla

delocalizzazione del mercato bisettimanale allo smantellamento del terminal bus,

dalla svendita del patrimonio comunale al piano acquisti di nuovi alloggi popolari,

dal project financing per la realizzazione del nuovo stadio alla gestione della piscina

comunale, non sono mai state ispirate a criteri di buon governo e trasparenza, né

effettuate per dare risposte alle esigenze diffuse della cittadinanza, ma piuttosto

appaiono costruite a misura di interessi specifici di qualcuno. Un dazio onerosissimo

che Avellino è costretta a pagare. Alle inefficienze e alle nebulose politiche di Piazza

del Popolo purtroppo si aggiungono l’insipienza e le scelte scellerate della Provincia,

dell’Air e di altri enti di servizio, che stanno penalizzando il capoluogo e

danneggiando l’intera Irpinia».

«E’ tempo di dire basta – conclude Ardolino – al depredamento delle risorse

pubbliche e all’occupazione delle istituzioni da parte di un ceto politico incapace,

vorace e autoreferenziale o peggio ancora eterodiretto dagli sponsor di turno, che non

ha rispetto per i principi democratici e non tiene in alcun conto i bisogni sociali. E’

