Acconcia amministratore unico di Air Spa e Air Mobilità srl, Petracca: scelta che premia la competenza

«Con la nomina di Anthony Acconcia ad Amministratore Unico di Air Spa e Air Mobilità Srl si sceglie innanzitutto la competenza di un manager di esperienza che ha mostrato sul campo di essere padrone di una materia delicata ed importantissima come è quella dei servizi pubblici locali». Lo dichiara il consigliere regionale, Maurizio Petracca.

«L’indicazione di Acconcia e la scelta di una governance unitaria – spiega Petracca – sono in linea con il processo di riforma e di riorganizzazione che proprio in questo periodo si sta mettendo in piedi rispetto al trasporto pubblico locale regionale con l’ipotesi di creazione di un soggetto unico che tenga conto, però, delle eccellenze finora espresse proprio dalla società irpina».

«In questo processo – conclude Maurizio Petracca – l’Air, infatti, e quindi il territorio irpino, si candida ad essere riferimento regionale per il trasporto su gomma. E’ la conferma del buon lavoro fin qui espresso dalla società irpina. In questa ottica la nomina di Acconcia rappresenta il valore aggiunto e certifica la qualità del percorso che la Regione Campania ha inteso avviare con l’obiettivo di rendere il servizio efficiente, efficace, economicamente sostenibile e vicino alle esigenze della comunità campana».

adsense – Responsive – Post Articolo