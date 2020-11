Accordo tra Provincia e Comune di Chiusano San Domenico per la messa in sicurezza della Ss400.

La nota del Sindaco di Chiusano San Domenico Carmine De Angelis.

Sono orgoglioso di comunicare che è

stato siglato l’accordo tra la Provincia di Avellino e il Comune di Chiusano per la messa in sicurezza della Ss.400 incrocio a destra per Chiusano.

Si tratta di un’opera attesa da oltre 40 anni che ha lo scopo di migliorare la sicurezza e la viabilità in un tratto già da anni luogo di incidenti anche mortali.

La mia lotta risale al 2010 quando da consigliere provinciale mi sono battuto per la messa in sicurezza dell’Ofantina.

E’ continuata da Sindaco con la Convenzione siglata con il precedente Presidente della Provincia Gambacorta e con la richiesta di tavoli permanenti sulla sicurezza presieduti dal precedente prefetto Tirone.

Ora devo ringraziare pubblicamente il Presidente della Provincia Biancardi che ha mantenuto fede all’impegno. Non solo ha approvato l’accordo ma ha appostato fondi certi ed immediati già da quest’anno.

Era un’opera promessa da tutte le amministrazioni ed è diventato ora realtà.

Lo Svincolo sarà realizzato sulla base della Convenzione dal Comune di Chiusano, come soggetto attuatore, e con i fondi della Provincia già appostati in bilancio quest’anno.

Lo svincolo a destra per Chiusano sulla Ss.400 sarà immediatamente cantierabile e realizzato sulla base del cronoprogramma entro il 2021.

Finalmente, dopo tanti anni e tante battaglie per la messa in sicurezza dell’Ofantina, la stretta sinergia tra il Presidente Biancardi e il Sottoscritto ha consentito di realizzare una infrastruttura di notevole importante e storica per il territorio.

