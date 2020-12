Acerra. Iannuzzi ritorna con il nuovo singolo “Lockdown” decisamente rock.

L’artista Luigi Iannuzzi ritorna con un nuovo singolo dalle sonorità rock. Poche settimane fa aveva annunciato che il suo nuovo progetto discografico sarebbe arrivato a breve. Adesso c’è una data precisa: 25 Dicembre 2020. Innunzzi dichiara “Quello che abbiamo vissuto in questi ultimi tempi è stato fuori dall’ordinario e sta indubbiamente condizionando, la nostra vita in tutto quindi siamo pronti ad affrontare un nuovo mondo!”. Iannuzzi ci racconta che l’ispirazione per la scrittura di questo brano inedito è arrivata proprio dalla situazione attuale che stiamo vivendo.

