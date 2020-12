Acerra (NA) e Spagna: i Carabinieri eseguono otto ordinanze di custodia cautelare della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli. Colpita un’associazione dedita all’usura

Ancora 3 arresti nell’ambito dell’operazione dei Carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla Dda di Napoli. Sono stati catturati in Spagna, sull’isola di Tenerife, tramite SCIP con il supporto dell’Unitá F.A.S.T. (Fugitive Active Serching Team) della polizia spagnola. A finire in manette in Spagna il promotore dell’associazione per delinquere e due suoi parenti.

Gli 8 arrestati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere, usura, estorsione e detenzione illegale di armi da fuoco, reati aggravati dalle modalità mafiose.

1. BUONAIUTO Vincenzo, cl. ’76;

2. CANNAVACCIUOLO Antonio, cl. ’92;

3. CAPORALE Igino, cl. ’63;

4. LARA Leopoldo, cl. ’97;

5. MARINIELLO Carmela, cl. ’52;

6. DI BUONO Pasquale, cl. ’89;

7. DI BUONO Teresa, cl. ’90;

8. SORIANO Benito Giuseppe, cl. ’39.

adsense – Responsive – Post Articolo