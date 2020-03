Acerra: vendeva mascherine e prodotti igienizzanti in casa, carabinieri denunciano 35enne

I carabinieri della Stazione di Acerra nell’ambito dei servizi anti-contagio hanno denunciato per ricettazione e manovra speculativa su merci una 35enne originaria di San Felice a Cancello ma da tempo domiciliata nel comune acerrano. La donna aveva attivato una vera e propria attività commerciale all’interno della propria abitazione: aveva inserito anche degli annunci online tramite il suo profilo “social” per attirare i clienti.

I carabinieri hanno perquisito la sua abitazione trovando 4 mascherine di protezione individuale, 24 confezioni di prodotti igienizzanti e 3 confezioni di guanti monouso.

I carabinieri della stazione di acerra, insieme quelli del NAS di Napoli, hanno sequestrato la merce.

Alla donna contestate anche violazioni amministrative per un totale di 5 mila euro.

