Ad Atripalda manifestazione di apertura della campagna elettorale della lista Fare Democratico – Popolari

Venerdì 28 agosto, alle 18.30, presso l’Hotel Civita di Atripalda, si terrà la manifestazione di apertura della campagna elettorale della lista “Fare Democratico – Popolari”.

All’iniziativa parteciperanno l’on. Ciriaco De Mita e l’on. Giuseppe De Mita. Saranno presenti tutti i candidati irpini: Pino Rosato, Anna Nazzaro, Angelo Antonio Lanza e Nevicella Mattia.

L’appuntamento costituirà un’occasione non solo per discutere di programmi elettorali e proposte di governo del territorio, ma anche del percorso politico ed organizzativo di rilancio del Popolarismo e di costruzione di una casa comune dei moderati, il cui spirito si può ritrovare in un verso poetico della musica d’autore italiana: “Trovare l’alba dentro l’imbrunire”.

