Adc, D’Onofrio: in Campania scuole chiuse per capriccio di De Luca

“È scandaloso che, per una scelta folle del presidente De Luca, la Regione Campania, inserita nella zona gialla, abbia le scuole dell’infanzia, le primarie e le secondarie di primo livello chiuse”. Ad affermarlo è Americo D’Onofrio, presidente dell’associazione “Popolo e Territorio” e capolista alla Regione per la lista Alleanza di Centro.

“In questo modo – ha proseguito l’esponente di Adc –non solo si sta facendo perdere il diritto allo studio a tanti ragazzi, già fortemente danneggiati nello scorso anno scolastico, ma si sta cancellando il ruolo fondamentale della scuola quale luogo di formazione e di socializzazione. Senza considerare il disagio delle famiglie, con i genitori che non possono utilizzare il “lavoro da casa”, non sanno a chi affidare i figli e non dispongono degli strumenti per organizzare la didattica a distanza.

Non si spiega perché la Campania, in zona gialla, abbia le scuole chiuse, mentre la Lombardia, in zona rossa, mantiene la scuola in presenza per l’infanzia, la primaria e la prima media. Oramai non ci meravigliamo più di nulla, visto che nella Campania del presidente De Luca vengono negati tutti i diritti fondamentali come quelli allo studio, alla salute, al lavoro, diritti sacrosanti che il governo nazionale dovrebbe garantire a qualunque costo”.

