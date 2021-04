Agente aggredito a Battipaglia, la solidarietà della Csa: “Mettiamo a disposizione l’ufficio legale”

Agente della polizia municipale di Battipaglia aggredito da un cittadino, arriva la solidarietà del segretario provinciale della Csa, Angelo Rispoli. “Ho sentito il collega ed è molto provato dalla vicenda e dal clamore che il caso ha scatenato. Come sindacato abbiamo messo a disposizione in nostro ufficio legale per tutelare i suoi interessi nell’eventualità di una costituzione di parte civile. A tutti i colleghi del comando di Battipaglia esprimiamo la nostra vicinanza”.

