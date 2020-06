Aggressione in carcere a Sant’Angelo dei Lombardi: solidarietà della Sen. Lonardo

“Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza agli agenti di Polizia penitenziaria aggrediti nel carcere di Sant’Angelo dei Lombardi da un detenuto con problemi psichiatrici. In un momento di particolare sconcerto per quanto sta avvenendo nelle carceri italiane, dove esistono situazioni conflittuali terribili ed esasperate, è necessario che il Governo prenda provvedimenti. Si utilizzino i cappellani delle carceri che sono per tutti un riferimento all’interno di quelle realtà drammatiche. Si convochino tutti i Garanti dei detenuti regionali, non soltanto quello nazionale, e con loro e con le forze di polizia penitenziaria si discuta l’uscita di sicurezza da questo trauma che crea uno sconcerto sul piano nazionale, e non solo. Per intanto, i miei auguri di pronta guarigione ai tre agenti di Polizia penitenziaria”. Lo dichiara la Sen. di Forza Italia, Sandra Lonardo.

adsense – Responsive – Post Articolo