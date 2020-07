MONTEFORTE IRPINO. Agorà dei sapori – valorizzare la biodiversità: parte la manifestazione di interesse

Il Sindaco Costantino Giordano ha espresso la propria soddisfazione per l’iniziativa: «La kermesse sarà interessante perché riesce a coinvolgere tanti comuni, ubicati in zone differenti dell’Irpinia. Invitiamo le aziende del settore agroalimentare ad aderire alla manifestazione di interesse – ha continuato – riteniamo che questo tipo di iniziativa permetta di valorizzare in maniera tangibile le varie anime di un’Irpinia che fa dei sapori il proprio biglietto da visita.»

« La manifestazione si dividerà in due momenti prodotti – ha dichiarato il Consigliere Comunale con delega all’agricoltura, Piercarmine Lombardi – comprendendo sia il farmer market, in cui gli operatori del settore potranno vendere e somministrare i loro prodotti, sia una fase di dibattito sulle biodiversità e sulle caratteristiche dei prodotti. Il nostro obiettivo – ha concluso – è quello di far si che da questa giornata possa successivamente nascere un appuntamento fisso con le eccellenze del nostro territorio. Non escludiamo di poter riorganizzare questo appuntamento con una periodicità. Il tutto – ha concluso – rispettando le disposizioni relative al contenimento dell’emergenza epidemiologica e il distanziamento sociale.»