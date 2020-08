Agosto a Lacenolandia sport, natura e divertimento in sicurezza.

E’ tempo di riappropriaci di quella libertà che il Covid 19, per giorni, ci ha fatto mancare; è tempo di godere della natura nella sua stagione migliore, divertendosi e facendo sport.

Il parco dei divertimenti Lacenolandia vi aspetta per un agosto all’insegna dello sport, della natura e del divertimento in questa estate 2020. Il parco accoglie i suoi clienti in sicurezza e garantendo tutte le norme anti contagio.

A Lacenolandia il divertimento è assicurato per grandi e piccini e le diverse attrazioni soddisfano tutti, dallo storico Brucomela, al più recente Discovery, l’attrazione più adrenalinica del parco e per i più sportivi il Parco Avventura con Parete d’arrampicata, un percorso tra giochi sospesi e ponti tibetani da affrontare in sicurezza e con l’ausilio del nostro staff.

Ma non solo giostre, all’interno del parco giochi è possibile noleggiare risciò e biciclette di diverse tipologie, adatte a tutte le età e a tutti i percorsi; City Bike per fare una rilassante passeggiata intorno al lago o Mountain Bike per affrontare gli impervi sentieri del Laceno. Ma una grande novità vi attende quest’anno perché abbiamo arricchito il nostro noleggio di E-Bike, per garantire sempre il meglio ai nostri clienti.

Lacenolandia è il parco dei divertimenti immerso nel verde dell’Irpinia e la sua vocazione è sempre stata quella di far passare ore di spensieratezza, in famiglia o in compagnia degli amici tra le giostre o anche solo sedendosi su una panchina a sorseggiare un tè fresco. E per garantire maggior comfort, strizzando l’occhio alla tecnologia, abbiamo dotato il parco di una rete WiFi gratuita per tutti i nostri clienti che non vogliono rinuncare a rimanere connessi, condividendo sui social momenti di felicità.

