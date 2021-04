Sono in corso accertamenti per l’incendio di una Opel Zafira, divampato nella tarda serata di ieri ad Aiello del Sabato (AV). Le fiamme hanno completamente distrutto l’autovettura, parcheggiata in Via 4 Novembre.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Solofra e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le fiamme.

adsense – Responsive – Post Articolo